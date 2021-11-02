По меньшей мере 15 человек погибли при взрыве возле здания больницы в Кабуле

Новыми данными поделился представитель талибов, пишет агентство.Ранее итальянская гуманитарная организация Emergency заявляла, что в ее медучреждение поступили девять пострадавших при взрывах в Кабуле.отмечается в сообщении агентства Reuters, которое ссылается на представителя службы безопасности талибов.