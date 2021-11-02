По меньшей мере 15 человек погибли при взрыве возле здания больницы в Кабуле

Как минимум 15 человек погибли и 34 получили ранения в результате взрыва у госпиталя в афганской столице Кабуле, информирует РИА Новости.
Новыми данными поделился представитель талибов, пишет агентство.
Ранее итальянская гуманитарная организация Emergency заявляла, что в ее медучреждение поступили девять пострадавших при взрывах в Кабуле.
– В результате взрыва у больницы в Кабуле погибли по меньшей мере 15 человек, 34 ранены, – отмечается в сообщении агентства Reuters, которое ссылается на представителя службы безопасности талибов.