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По меньшей мере 15 человек погибли при взрыве возле здания больницы в Кабуле

Как минимум 15 человек погибли и 34 получили ранения в результате взрыва у госпиталя в афганской столице Кабуле, информирует РИА Новости.

В центре Кабула возле здания больницы прогремели два взрыва

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Новыми данными поделился представитель талибов, пишет агентство.

Ранее итальянская гуманитарная организация Emergency заявляла, что в ее медучреждение поступили девять пострадавших при взрывах в Кабуле.

– В результате взрыва у больницы в Кабуле погибли по меньшей мере 15 человек, 34 ранены, – отмечается в сообщении агентства Reuters, которое ссылается на представителя службы безопасности талибов.
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