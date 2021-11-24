По меньшей мере 14 человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Турции

Не менее 14 человек, в том числе несколько детей, получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения эвакуатора с микроавтобусом в восточной турецкой провинции Шанлыурфа, пишет ТАСС.
По данным телеканала Habertürk, ДТП произошло на шоссе, которое соединяет турецкие населенные пункты Шанлыурфа и Акчакале. Согласно предварительной информации, эвакуатор врезался в микроавтобус сзади, в результате чего оба транспортных средства оказались в придорожной канаве.
Уточняется, что все пострадавшие в ДТП были доставлены в медучреждение.
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