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По меньшей мере 11 человек погибли в ДТП на западе Индии

Как минимум 11 человек стали жертвами серьезной аварии, случившейся в индийском западном штате Раджастхан. Также в результате лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком пять граждан получили травмы, передает ТАСС.


Согласно информации агентства ANI, авария произошла на автотрассе в районе Нагаур. Все погибшие являлись паломниками из штата Мадхья-Прадеш. Они возвращались домой после визита к местным индуистским религиозным святыням.

Сотрудники полиции выясняют причины трагедии. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнование родственникам погибших в аварии.

Фото: pixabay.com
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