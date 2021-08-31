По меньшей мере 11 человек погибли в ДТП на западе Индии

Как минимум 11 человек стали жертвами серьезной аварии, случившейся в индийском западном штате Раджастхан. Также в результате лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком пять граждан получили травмы, передает ТАСС.
Согласно информации агентства ANI, авария произошла на автотрассе в районе Нагаур. Все погибшие являлись паломниками из штата Мадхья-Прадеш. Они возвращались домой после визита к местным индуистским религиозным святыням.
Сотрудники полиции выясняют причины трагедии. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнование родственникам погибших в аварии.
Фото: pixabay.com