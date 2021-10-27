По меньшей мере 1,9 тыс. фур ожидает выезда из Беларуси в ЕС на границе

На границе Беларуси с Латвией перед пунктом пропуска "Григоровщина" в очереди находится по меньшей мере 150 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – более 200.На белорусско-литовской границе перед пунктом пропуска "Видзы" скопилось как минимум 110 грузовиков, "Котловка" – 150, "Каменный Лог" – свыше 320, "Бенякони" – не менее 200, "Привалка" – по меньшей мере 200.Въезда в Польшу перед пунктом пропуска "Брузги" ожидают свыше 250 большегрузов, "Берестовица" – по меньшей мере 170, "Козловичи" – как минимум 200.