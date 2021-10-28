По меньшей мере 1,7 тыс. фур ожидает выезда из Беларуси в ЕС на границе

На границе Беларуси с Латвией перед пунктом пропуска "Григоровщина" выезда ожидают как минимум 140 большегрузов, "Урбаны" – не менее 180.На белорусско-литовской границе перед пунктом пропуска "Видзы" скопилось по меньшей мере 120 грузовиков, "Котловка" – 120, "Каменный Лог" – не менее 270, "Бенякони" – как минимум 240, "Привалка" – свыше 230.Въезда в Польшу перед пунктом пропуска "Брузги" ожидают по меньшей мере 160 грузовых транспортных средств, "Берестовица" – свыше 70, "Козловичи" – не менее 200.