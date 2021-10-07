По меньшей мере 1,5 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией сформировалась очередь из как минимум 150 большегрузов, "Урбаны" – не менее 110.Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе въехать в ЕС пытаются по меньшей мере 50 фур, "Котловка" – 150, "Каменный Лог" – свыше 210, "Бенякони" – не менее 200, "Привалка" – как минимум 70.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" въезда ожидают по меньшей мере 160 грузовых транспортных средств, "Берестовица" – свыше 60, "Козловичи" – как минимум 250.На украинском направлении перед пунктом пропуска "Мокраны" скопилось свыше 30 большегрузов, "Новая Рудня" – как минимум 110, "Новая Гута" – по меньшей мере 30.