По меньшей мере 1,4 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Согласно актуальным на 10:00 данным, на границе Беларуси с Евросоюзом скопилось по меньшей мере 1,4 тыс. грузовых транспортных средств. Такая информация опубликована на сайте Госпогранкомитета.
На границе между Беларусью и Латвией перед пунктом пропуска "Григоровщина" в очереди находятся как минимум 60 фур, "Урбаны" – не менее 100.
На белорусско-литовской границе перед пунктом пропуска "Видзы" скопилось по меньшей мере 40 грузовиков, "Котловка" – 170, "Каменный Лог" – свыше 140, "Бенякони" – не менее 260, "Привалка" – как минимум 140.
Въезда в Польшу перед пунктом пропуска "Брузги" ожидают свыше 350 большегрузов, "Берестовица" – не менее 90, "Козловичи" – по меньшей мере 100.
– Количество грузового транспорта, ожидающего въезда в Евросоюз, снизилось на 19% по сравнению с прошлым вторником. За прошедшие сутки сопредельные пункты пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности только на 74%, пропустив на свою территорию 2970 из 4006 грузовиков, – отметили в ГПК.
Меньше всего грузовых транспортных средств – 246 из 500 – въехало в Евросоюз через польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").
На границе с Украиной большегрузы выезжали без задержек.