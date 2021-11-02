По меньшей мере 1,4 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

На границе между Беларусью и Латвией перед пунктом пропуска "Григоровщина" в очереди находятся как минимум 60 фур, "Урбаны" – не менее 100.На белорусско-литовской границе перед пунктом пропуска "Видзы" скопилось по меньшей мере 40 грузовиков, "Котловка" – 170, "Каменный Лог" – свыше 140, "Бенякони" – не менее 260, "Привалка" – как минимум 140.Въезда в Польшу перед пунктом пропуска "Брузги" ожидают свыше 350 большегрузов, "Берестовица" – не менее 90, "Козловичи" – по меньшей мере 100.– отметили в ГПК.Меньше всего грузовых транспортных средств – 246 из 500 – въехало в Евросоюз через польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица").На границе с Украиной большегрузы выезжали без задержек.