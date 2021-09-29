По меньшей мере 1,2 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией в очереди на въезд в ЕС находятся по меньшей мере 140 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – как минимум 150.Перед пунктом пропуска "Видзы" въехать в Литву не могут как минимум 130 фур, "Котловка" – 140, "Каменный Лог" – свыше 150, "Бенякони" – не менее 120, "Привалка" – по меньшей мере 160 большегрузов.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" в очереди на въезд в ЕС находятся как минимум 150 фур, "Берестовица" – свыше 60.