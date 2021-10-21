SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. По меньшей мере 1,1 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

По меньшей мере 1,1 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

На границе между Беларусью и Евросоюзом, согласно данным на 08:00, скопилось как минимум 1,1 тыс. грузовых транспортных средств. Такая информация опубликована на сайте Госпогранкомитета.


Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе Беларуси и Латвии в очереди находятся как минимум 180 большегрузов, "Урбаны" – не менее 210.

Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось по меньшей мере 120 грузовиков, "Котловка" – 80, "Каменный Лог" – свыше 210, "Бенякони" – как минимум 160, "Привалка" – не менее 170.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" въехать в ЕС пытаются по меньшей мере 60 грузовых транспортных средств.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы