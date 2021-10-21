По меньшей мере 1,1 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе Беларуси и Латвии в очереди находятся как минимум 180 большегрузов, "Урбаны" – не менее 210.Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось по меньшей мере 120 грузовиков, "Котловка" – 80, "Каменный Лог" – свыше 210, "Бенякони" – как минимум 160, "Привалка" – не менее 170.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" въехать в ЕС пытаются по меньшей мере 60 грузовых транспортных средств.