По медальону, найденному во время раскопок на месте захоронения шталага 352 в Масюковщине, удалось установить личность погибшего

Воины-поисковики 52-го отдельного специализированного поискового батальона Минобороны продолжают работать в Масюковщине на месте бывшего лагеря военнопленных шталаг 352. В ходе раскопок уже удалось обнаружить пять солдатских медальонов. К сожалению, информация с данными бойцов в четырех из них не уцелела. Три были повреждены, а четвертый солдат использовал как курительный мундштук.

— Пятый медальон оказался целым, — вводит в курс дела ведущий специалист управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Александр Лугин. — Внутри находился не стандартный вкладыш, а самодельная записка следующего содержания: «Ленинградская область, город Псков, Кисловский сельсовет, д. Покрутище. Анисимовой Анастасее Ивановне». Зная название деревни и имя матери, в Обобщенном банке данных «Мемориал» удалось найти бойца, которому принадлежал найденный во время раскопок медальон. Его звали Иван Александрович Анисимов, 1912 года рождения. Пропал вскоре после начала войны. До сих пор он числился пропавшим без вести.





Исследование найденного медальона проводилось в управлении по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Александром Лугиным совместно с руководителем поискового отряда «Бацькаўшчына» Александром Дударенком.

Фото: Александр Лугин