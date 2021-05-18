По Израилю за ночь выпустили около 90 ракет из сектора Газа

Сообщается, что примерно 20 ракет из общего числа упали в секторе Газа, еще десятки перехватили системы ПВО Израиля.Данные о возможных попаданиях не приводились.Взаимные удары со стороны палестинских радикальных группировок в Газе и израильской армии продолжаются с 10 мая. Им предшествовали беспорядки в Восточном Иерусалиме, которые начались из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.