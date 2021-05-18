С 19:00 по 07:00 вторника около 90 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа. Такую цифру привели ВВС Израиля, пишет ТАСС.
Сообщается, что примерно 20 ракет из общего числа упали в секторе Газа, еще десятки перехватили системы ПВО Израиля.
Данные о возможных попаданиях не приводились.
Взаимные удары со стороны палестинских радикальных группировок в Газе и израильской армии продолжаются с 10 мая. Им предшествовали беспорядки в Восточном Иерусалиме, которые начались из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.
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По Израилю за ночь выпустили около 90 ракет из сектора Газа
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