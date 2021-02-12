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Особый правовой статус ВНС будет закреплен законодательно

Проведению собрания предшествовала большая общественная дискуссия: создано 1200 диалоговых площадок, во всех регионах работали общественные приемные, на официальный сайт направили предложения более 1400 человек. Об этом сообщил председатель редакционной комиссии Валерий Мицкевич.

Фото: БЕЛТА

Всего в ходе общенациональной общественной дискуссии в организационный комитет собрания поступило свыше 17 тысяч предложений по самому широкому спектру тем. Большая часть предложений социально-экономического характера включена в Основные положения Программы социально-экономического развития на пятилетку.

– Высказывались самые разные мнения, предложения, но все их объединяет одно: ответственная гражданская позиция и стремление сделать все возможное для развития и процветания нашей Родины, сильной и независимой Беларуси. За время работы в адрес нашего съезда поступило более 140 писем. Это зримое свидетельство неподдельного интереса людей, понимание судьбоносности и той знаковой роли, которую призван сыграть наш форум в истории современной Беларуси, – сказал Валерий Мицкевич.

VI Всебелорусское народное собрание постановило одобрить Основные положения Программы социально-экономического развития на 2021–2025 годы и поддержать ее главную цель – обеспечение стабильности и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека.

– Социальное государство останется неизменным национальным брендом Беларуси, – подчеркнул Валерий Мицкевич.

VI Всебелорусское народное собрание постановило признать ВНС высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса, созданием Конституционной комиссии, в состав которой войдут представители государственных органов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы. Комиссия в 2021 году разработает предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум, по перераспределению полномочий между государственными органами, в том числе между органами местного управления и самоуправления, по усилению роли политических партий в жизни страны.
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