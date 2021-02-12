Особый правовой статус ВНС будет закреплен законодательно

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Всего в ходе общенациональной общественной дискуссии в организационный комитет собрания поступило свыше 17 тысяч предложений по самому широкому спектру тем. Большая часть предложений социально-экономического характера включена в Основные положения Программы социально-экономического развития на пятилетку., – сказал Валерий Мицкевич.VI Всебелорусское народное собрание постановило одобрить Основные положения Программы социально-экономического развития на 2021–2025 годы и поддержать ее главную цель – обеспечение стабильности и роста благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека., – подчеркнул Валерий Мицкевич.VI Всебелорусское народное собрание постановило признать ВНС высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса, созданием Конституционной комиссии, в состав которой войдут представители государственных органов, юридической общественности, различных отраслей экономики и социальной сферы. Комиссия в 2021 году разработает предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на всенародное обсуждение и республиканский референдум, по перераспределению полномочий между государственными органами, в том числе между органами местного управления и самоуправления, по усилению роли политических партий в жизни страны.