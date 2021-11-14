По итогам пяти дней беженцам в качестве гуманитарной помощи были передано более 18,5 тонн продуктов питания

Такой информацией с sb.by поделились в Совете Республики Национального собрания. В частности, по предоставленной ими информации, было передано 5 тонн молока, 5,5 тонн хлебобулочных изделий, 2 тонны мясных консервов и 0,8 тонн овощных консервов, 2 тонны колбасных изделий, 1,3 тонны кондитерских изделий, 0,8 тонн фруктов, 1,2 тонны детского питания и 7 тонн питьевой воды. Кроме того, беженцам было доставлено 3200 единиц теплой одежды и 760 одеял.
К слову, свою лепту в гуманитарную помощь вносят и профсоюзы Беларуси. Этим утром, сообщили в эфире телеканала ОНТ, из Минска на границу выехала партия груза. Необходимое собрали в кратчайшие сроки, ведь даже погода не на стороне беззащитных людей. Для выживания в этих нечеловеческих условиях едой, водой и зимними вещами обеспечат как минимум 400 человек.
Это не первая акция Федерации профсоюзов. Ранее совместно с Белкоопсоюзом в помощь беженцам направлены более 3 тысяч продуктовых наборов. Посильную помощь наши организации и общественные объединения намерены оказывать и дальше.
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