По итогам пяти дней беженцам в качестве гуманитарной помощи были передано более 18,5 тонн продуктов питания

К слову, свою лепту в гуманитарную помощь вносят и профсоюзы Беларуси. Этим утром, сообщили в эфире телеканала ОНТ, из Минска на границу выехала партия груза. Необходимое собрали в кратчайшие сроки, ведь даже погода не на стороне беззащитных людей. Для выживания в этих нечеловеческих условиях едой, водой и зимними вещами обеспечат как минимум 400 человек.Это не первая акция Федерации профсоюзов. Ранее совместно с Белкоопсоюзом в помощь беженцам направлены более 3 тысяч продуктовых наборов. Посильную помощь наши организации и общественные объединения намерены оказывать и дальше.