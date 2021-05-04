По итогам I полугодия в Минске планируют ввести около 64% жилья от годового задания

Председатель комитета строительства и инвестиций Ирина Гонтарева отметила:Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подчеркнул, что профильным ведомствам следует активнее прорабатывать перспективные территории под застройку, в том числе в пригороде и городах-спутниках. Он также потребовал тщательнее планировать транспортную инфраструктуру в застраиваемых кварталах, чтобы новоселы могли комфортно добираться из дома до работы.Отмечается, что на совещании обсудили и ввод объектов со сверхнормативными сроками. На данный момент в Минске насчитывается 21 подобный дом.