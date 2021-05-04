Точная цифра – 63,9%. Об этом стало известно по итогам оперативного совещания, прошедшего в Мингорисполкоме, сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Председатель комитета строительства и инвестиций Ирина Гонтарева отметила:
– На данный момент в стадии строительства находится 151 жилой дом общей площадью 1,8 млн кв. м. Наибольшие объемы строительства жилья отмечаются в Октябрьском, Московском и Центральном районах. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, возводится 39 домов, в том числе 37 с господдержкой.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подчеркнул, что профильным ведомствам следует активнее прорабатывать перспективные территории под застройку, в том числе в пригороде и городах-спутниках. Он также потребовал тщательнее планировать транспортную инфраструктуру в застраиваемых кварталах, чтобы новоселы могли комфортно добираться из дома до работы.
Отмечается, что на совещании обсудили и ввод объектов со сверхнормативными сроками. На данный момент в Минске насчитывается 21 подобный дом.
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По итогам I полугодия в Минске планируют ввести около 64% жилья от годового задания
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