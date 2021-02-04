По итогам прошедшего года энергетики РУП "Минскэнерго" отремонтировали 4,08 тыс. км линий электропередачи 0,4-10 кВ, или 102% от годового плана и 1672 комплектные трансформаторные подстанции, что составило 118% от плана, передает БЕЛТА со ссылкой на сектор общественных связей предприятия.
Кроме того, заменены изоляторы, более 4 тыс. железобетонных опор и арматура, выправлены деформированные опоры.
По воздушным линиям 0,4-10 кВ происходит электроснабжение частных домовладений, предприятий, социально-бытовых учреждений.
– Низковольтные сети – самые многочисленные в электросетевом хозяйстве и находятся в непосредственной близости к потребителю. Именно поэтому определяющим критерием эффективного обслуживания электросетевого оборудования остается не только надежность, но и безопасность объектов, – отметили в "Минскэнерго".
Фото: БЕЛТА
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По итогам года "Минскэнерго" перевыполнило план по ремонту линий электропередачи 0,4-10 кВ
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