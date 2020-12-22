По итогам диалоговых площадок на Гродненщине на областной уровень вынесено 200 предложений

Часть из них уже решаются, часть – требуют рассмотрения. Вчера в Гродненском областном институте развития образования собрались эксперты, специалисты, представители власти, общественных объединений, депутатского корпуса. На повестке дня – вопросы, касающиеся социальной сферы.отметил важность происходящего:Однако некоторые предложения все-таки стоит рассмотреть на Всебелорусском народном собрании. К примеру, немало предложений касались активизации работы по реализации Декрета № 3озвучил некоторые из них:также озвучила ряд инициатив:Подать свои предложения для рассмотрения по-прежнему могут все желающие. Сделать это можно во время проведения прямых телефонных линий, обратившись в общественные приемные, которые активно проводят общественные организации и профсоюзы. Такая форма обратной связи позволяет в том числе решить бытовой вопрос или проблему.