По итогам диалоговых площадок на Гродненщине на областной уровень вынесено 200 предложений
На Гродненщины прошло более 50 диалоговых площадок, в которых приняли участие 1300 человек. На них были озвучены 200 предложений, заслуживающих внимания. Почти половина из них касались жизнедеятельности региона.
Часть из них уже решаются, часть – требуют рассмотрения. Вчера в Гродненском областном институте развития образования собрались эксперты, специалисты, представители власти, общественных объединений, депутатского корпуса. На повестке дня – вопросы, касающиеся социальной сферы.
Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк отметил важность происходящего:
– Чтобы сконцентрировать все названные во время форумов предложения, областной оргкомитет по подготовке VI Всебелорусского народного собрания решил продолжить работу диалоговых площадок. Тематика весьма разнообразна: образование, воспитание, медицина, социальная защита, спорт и туризм, работа средств массовой информации. Неудивительно, что именно в этой сфере поступило очень много предложений. И здесь очень важна роль экспертов в оценке той или иной инициативы. Ко всем возможным изменениям в социальной сфере необходимо подходить взвешенно и осторожно. Многие заданные на диалоговых площадках вопросы касались жизнедеятельности региона. Например, поднимались вопросы организации питания и перевозки школьников в сельской местности. Такие вопросы решены на локальных уровнях. Обсуждать их на Всебелорусском собрании не имеет смысла.
Однако некоторые предложения все-таки стоит рассмотреть на Всебелорусском народном собрании. К примеру, немало предложений касались активизации работы по реализации Декрета № 3. Председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома Сергей Пацевич озвучил некоторые из них:
– Есть предложения от наших граждан по ужесточению данного документа. Например, взымать полную плату не только за услуги ЖКХ, но и за все остальные: медицинские, образовательные и другие. К слову, в области насчитывается более 60 000 граждан, не задействованных в экономике. Имеется в виду напрямую. Более того, есть люди, и мы их всех знаем, которые ни разу в своей жизни не были официально трудоустроены. Нельзя утверждать, что они добывают средства к существованию незаконным путем. Кто-то живет за счет мужа или жены, кто-то пользуется близостью границы. А ведь в стране максимально сделано все, чтобы человек имел возможность трудоустроиться. Были предложения переложить вопросы занятости на местные исполнительные комитеты, но они не нашли отклика.
Начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда также озвучила ряд инициатив:
– Предложения, касающиеся медицинской сферы, можно разделить на несколько блоков. В числе ключевых вопросов – развитие и внедрение страховой медицины. Рассматривается возможность взимания полной стоимости медицинских услуг с трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Были обращения и идеи по вопросу улучшения демографической ситуации. В частности, предлагали ввести ограничение по проведению абортов. В частности, сделать их платными, кроме тех, что необходимы по медицинским показаниям. Однако, эта тема уже достаточно глубоко изучена. Введение подобных мер не имеют смысла в связи с тем, что приведет к подпольному проведению данной процедуры, что, в свою очередь, рано или поздно скажется на здоровье наших женщин, а также на увеличении материнской смертности. В настоящее время этот показатель весьма низкий.
Подать свои предложения для рассмотрения по-прежнему могут все желающие. Сделать это можно во время проведения прямых телефонных линий, обратившись в общественные приемные, которые активно проводят общественные организации и профсоюзы. Такая форма обратной связи позволяет в том числе решить бытовой вопрос или проблему.
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По итогам диалоговых площадок на Гродненщине на областной уровень вынесено 200 предложений
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