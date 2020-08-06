В текущем году в стране запланировано ввести в эксплуатацию 4 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 984,13 тысячи квадратных метров – с господдержкой, сообщили в Министерстве архитектуры и строительства.
Обеспечение населения жильем является одной из государственных задач.
На пресс-конференции с участием специалистов Минстройархитектуры, состоявшейся в пресс-центре Дома прессы, было отмечено, что мировая пандемия COVID-19 не повлияет на сроки сдачи квартир в эксплуатацию.
О том, какими резервами обладает строительная отрасль Беларуси для выполнения планов по строительству жилья, читайте в ближайших номерах «Народной газеты».
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По итогам 2020 года в Беларуси планируется ввести в эксплуатацию четыре миллиона квадратных метров жилья
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Фото: Александр КУШНЕР