По итогам 2020 года в Беларуси планируется ввести в эксплуатацию четыре миллиона квадратных метров жилья

Обеспечение населения жильем является одной из государственных задач.На пресс-конференции с участием специалистов Минстройархитектуры, состоявшейся в пресс-центре Дома прессы, было отмечено, что мировая пандемия COVID-19 не повлияет на сроки сдачи квартир в эксплуатацию.О том, какими резервами обладает строительная отрасль Беларуси для выполнения планов по строительству жилья, читайте в ближайших номерах «Народной газеты».