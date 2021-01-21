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По итогам 2020 года "Минскэнерго" освоило почти 360 млн рублей инвестиций

РУП "Минскэнерго" по итогам прошлого года освоило 358,2 млн рублей инвестиций, или 119% от запланированного объема, передает БЕЛТА.


По информации сектора общественных связей предприятия, на Минской ТЭЦ-3, ТЭЦ-2, ТЭЦ-4, Солигорской мини-ТЭЦ в филиале "Молодечненские электрические сети" установлены водогрейные электрокотлы.

Реконструированы подстанция 750 кВ "Белорусская" Стародорожского района и подстанция 110 кВ "Дубеи" Солигорского района, открытое распределительное устройство 110 кВ котельного цеха № 3 Жодинской ТЭЦ в Борисове и участок воздушной линии 110 кВ "Калийная-Солигорск" в пролетах опор, проходящих через Солигорское водохранилище и т. д.

В общей сумме в рамках инвестпрограммы предприятием по итогам 2020 года введено в эксплуатацию 385 объектов на сумму 454,8 млн рублей.

Вместе с тем переложено чуть более 52,1 км тепловых сетей, в том числе 32 км – по Минску и 20 км – по области. Введено в эксплуатацию 584,2 км линий электропередачи.

Фото: БЕЛТА
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