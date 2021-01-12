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  2. По голосу, дыханию и кашлю: в России нашли способ выявить коронавирус за минуту

По голосу, дыханию и кашлю: в России нашли способ выявить коронавирус за минуту

Лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" создала алгоритм, благодаря которому всего за минуту по голосу, дыханию и кашлю можно установить, является ли человек носителем COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.


– Лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, который в течение 60 секунд может определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей: голоса, дыхания и кашля, – говорится в сообщении.

Сообщается, что звуковые файлы трансформируются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, а после изучаются с помощью глубокой сверточной нейронной сети. Для ее тренировки использовались исключительно открытые данные, включающие около тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с заболевших коронавирусом и проходящих лечение в российских клиниках пациентов.

В будущем "Сбер" рассчитывает разработать особое приложение с новым алгоритмом, которое можно будет скачать в App Store и Google Play.

– Наша модель пока не достигает точности биологического PCR, что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. При этом она дает возможность сделать настраиваемую чувствительность, гораздо проще в обращении, удобнее и, что немаловажно, дешевле. Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер  – сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд, – сказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Фото: БЕЛТА
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