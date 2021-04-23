Мы уже сообщали о том, что 16-летний юноша, отправившийся на рыбалку на водоем у деревни Гуторовщина, едва не погиб из-за того, что случайно задел удочкой линию электропередач.
УСК сообщает новые подробности:
– Подросток, перемещаясь вдоль берега водоема, зацепил удочкой высоковольтный кабель. От электрического разряда на нем загорелась одежда. Находившиеся поблизости рыбаки оказали ему помощь, вызвали медиков. Юноша получил ожоги более 70% тела.
Случай, увы, не единственный. Прошлым летом в Осиповичах 13-летний мальчик тоже нечаянно задел удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил ожоги 40% тела.
Следователи еще раз напоминают взрослым и детям: в зоне линии электропередач лучше вовсе не рыбачить. Удар током можно получить, даже не коснувшись удочкой провода, – достаточно того, что предмет окажется на расстоянии около метра от высоковольтной линии.
Фото УСК
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По факту происшествия с травмированием подростка током Мстиславским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка
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