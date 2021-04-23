По факту происшествия с травмированием подростка током Мстиславским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка

УСК сообщает новые подробности:Случай, увы, не единственный. Прошлым летом в Осиповичах 13-летний мальчик тоже нечаянно задел удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил ожоги 40% тела.Следователи еще раз напоминают взрослым и детям: в зоне линии электропередач лучше вовсе не рыбачить. Удар током можно получить, даже не коснувшись удочкой провода, – достаточно того, что предмет окажется на расстоянии около метра от высоковольтной линии.Фото УСК