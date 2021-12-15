Плюс одно новоселье: Оршанский льнокомбинат готовится к запуску новой линии

Модернизация Оршанского льнокомбината с 2009 года находится на постоянном контроле Президента страны. Только за последние 10 лет в обновление и техническое перевооружение крупнейшего в Европе текстильного предприятия вложено свыше 125 миллионов долларов. Настало время очередного новоселья – цех по изготовлению и отбеливанию котонизированного волокна практически готов к запуску. Котонизация – это такой процесс обработки короткого льняного волокна, в результате которого оно приобретает структуру и качества, свойственные натуральному хлопку. Получается, что более дешевое, то есть короткое, льноволокно можно использовать как альтернативу хлопку для пошива одежды и изготовления других товаров народного потребления. Сейчас в цеху уже установлена линейка современного высокотехнологичного оборудования, представители его поставщиков ведут пусконаладочные работы.





Стоит отметить, что новое производственное подразделение значительно увеличит объемы и качество переработки короткого волокна, производимого отечественными льнозаводами. К сожалению, в настоящее время льнозаводы вынуждены такое низкосортное сырье большими партиями отправлять за рубеж, что, конечно же, невыгодно и им самим, и стране в целом.

Как отмечает заместитель генерального директора РУПТП «Оршанский льнокомбинат» Сергей Сидин, переработка короткого льноволокна, объемы которого в Беларуси более чем достаточные, – стратегически важный вопрос:

– Сегодня котонизированное льняное волокно может стать отличной заменой дорогому импортному хлопку. Мы уже прорабатываем возможности его использования для производства самых разных материалов, в том числе и медицинского назначения. Раньше мы могли принять от льнозаводов только 7 тысяч тонн короткого волокна в год. Выпускали из него в основном ткани и материалы технического назначения – шпагат, мешковину и т.д. Теперь объемы увеличатся до 10 тысяч тонн, а линия котонизации и отбеливания поможет значительно расширить ассортимент популярной и востребованной в различных отраслях продукции отличного качества, увеличив в итоге добавленную стоимость продукции. Новые товары станут хорошим подспорьем на пути импортозамещения.

begunova@sb.by