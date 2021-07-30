Плюс 1 184 новых случая: статистика по коронавирусу за 30 июля

Архивное фото

В целом с начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 445 048 человек. Справились с недугом 439 162 пациента.За весь период распространения инфекции в стране умерли 3 445 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки сделано 17 168 тестов (за все время - 7 276 318).Набирает темпы и кампания вакцинации. Более 1,38 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 947,4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.