По данным Министерства здравоохранения за минувшие сутки в стране было выявлено 1 184 новых случаев COVID-19. Выздоровели 1 112 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
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В целом с начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 445 048 человек. Справились с недугом 439 162 пациента.
За весь период распространения инфекции в стране умерли 3 445 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки сделано 17 168 тестов (за все время - 7 276 318).
Набирает темпы и кампания вакцинации. Более 1,38 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 947,4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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Плюс 1 184 новых случая: статистика по коронавирусу за 30 июля
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