Пляжи Минска могут оснастить камерами видеонаблюдения

Предложение об установке на пляжах Минска камер видеонаблюдения во время заседания рабочей группы по содержанию и благоустройству территории столицы было направлено РУП "Белтелеком".Заместителю председателя Мингорисполкома Александру Дороховичу идея понравилась.обратил внимание он.Службам поручено основательно проработать данный вопрос.