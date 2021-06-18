На столичных пляжах могут появиться камеры видеонаблюдения. Об этом в пятницу, 18 июня, заявил председатель МГО ОСВОД Дмитрий Стаселько, передает БЕЛТА.
Предложение об установке на пляжах Минска камер видеонаблюдения во время заседания рабочей группы по содержанию и благоустройству территории столицы было направлено РУП "Белтелеком".
Заместителю председателя Мингорисполкома Александру Дороховичу идея понравилась.
– Оснащение пляжных зон подобным оборудованием позволит людям чувствовать себя в безопасности, это может стать профилактикой правонарушений, – обратил внимание он.
Службам поручено основательно проработать данный вопрос.
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Пляжи Минска могут оснастить камерами видеонаблюдения
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