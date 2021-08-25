Белорус Игорь Бокий завоевал золото Паралимпиады в Токио на стометровке баттерфляем

Белорус, которому принадлежат мировой и олимпийский рекорды на этой дистанции, считался одним из наиболее явных претендентов на золото. И он оправдал предстартовые прогнозы, затратив на преодоление дистанции 53,80 секунды. Таким образом, Игорь Бокий обновил свой паралимпийский рекорд, который установил на Играх в Рио-де-Жанейро, и стал 12-кратным победителем Паралимпийских игр. В прошлые годы он завоевал пять золотых наград в Лондоне и шесть – в Рио. Кроме того, у него еще есть серебро и бронза тех Игр.На вторую ступень пьедестала почета сегодня поднялся украинец Алексей Вирченко (результат – 56,16).Бронза на стометровке баттерфляем в классе S13 досталась Исламу Асланову из Узбекистана (57,12).Еще один белорус Дмитрий Салей, выступавший в данном виде программы, проплыл дистанцию за 58,15 секунды и расположился в итоговом протоколе на шестом месте.В медальном зачете Паралимпиады наша команда находится на девятой позиции. К настоящему моменту награды Игр есть в копилке 24 сборных.