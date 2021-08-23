Площадь пожара в Марий Эл достигла более 30 гектаров

– уточнили информацию в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент в борьбе с лесными пожарами задействована примерно 1 тысяча человек. Также с этой целью используется 175 единиц техники. Вертолеты Ка-32 и Ми-8 произвели 79 сливов на очаги горения, сбросив около 237 тонн воды.– резюмировали в ведомстве.