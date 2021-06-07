Площадь особо охраняемых природных территорий Гомельщины составляет 7,5% территории области

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, – уточнили в комитете.В комитете напомнили, что природа Гомельской области богата и разнообразна, в том числе своими заливными лугами, раскинувшимися на поймах Днепра, Припяти, Сожа, Березины и других рек. Широко распространены на территории региона леса, которые занимают более 43 процентов всей ее площади. Разнообразна и фауна Гомельщины. Насчитывается около 400 видов позвоночных, из них 60 млекопитающие. На полях и в лесах обитает около 250 видов птиц, в реках и озерах водится более 50 видов рыб.Специалисты обратили внимание на то, что актуальные экологические проблемы, оказывающие существенное негативное влияние на все компоненты окружающей среды, обусловлены увеличением образования отходов:Для решения проблемы накопления отходов и для повышения эффективности их использования в области совершенствуется система обращения с отходами, вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов, в том числе макулатуры, стеклобоя, полимерных, текстильных, резиносодержащих и др., – проинформировали в комитете.Серьезную озабоченность специалистов по охране природы вызывает также проблема пластикового загрязнения, связанная с повсеместным распространением пластмассовых изделий, упаковки, тары, пакетов, одноразовой посуды и т. д., – проинформировали в комитете.