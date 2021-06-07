Площадь особо охраняемых природных территорий Гомельщины составляет 7,5% территории области

На территории Гомельской области по состоянию на 1 июня 2021 года функционировало 124 особо охраняемые природные территории (ООПТ), сообщили в Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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– В списке таких территорий – национальный парк «Припятский», 13 заказников и 13 памятников природы республиканского значения, а также 41 заказник и 56 памятников природы местного значения, – уточнили в комитете. – Их площадь составляет 298,45 тысячи гектаров – это 7,5 процента от площади области. Ведется постоянная работа по совершенствованию системы ООПТ. С привлечением специалистов Национальной академии наук Беларуси проводятся обследования существующих особо охраняемых природных территорий, выявляются новые площади, подлежащие специальной охране.
В комитете напомнили, что природа Гомельской области богата и разнообразна, в том числе своими заливными лугами, раскинувшимися на поймах Днепра, Припяти, Сожа, Березины и других рек. Широко распространены на территории региона леса, которые занимают более 43 процентов всей ее площади. Разнообразна и фауна Гомельщины. Насчитывается около 400 видов позвоночных, из них 60 млекопитающие. На полях и в лесах обитает около 250 видов птиц, в реках и озерах водится более 50 видов рыб.
Специалисты обратили внимание на то, что актуальные экологические проблемы, оказывающие существенное негативное влияние на все компоненты окружающей среды, обусловлены увеличением образования отходов:
– Ежегодно в Гомельской области образуется порядка 550 тысяч тонн отходов потребления. За последние пять лет удельное образование отходов потребления в расчете на одного жителя достигло 400 кг.
Для решения проблемы накопления отходов и для повышения эффективности их использования в области совершенствуется система обращения с отходами, вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов, в том числе макулатуры, стеклобоя, полимерных, текстильных, резиносодержащих и др.
– С целью снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду в соответствии с требованиями территориальных органов Минприроды в настоящее время в области функционирует 71 объект захоронения ТКО, в том числе 27 полигонов ТКО и 44 мини-полигона (16 действующих и 28 закрытых, но не рекультивированных), – проинформировали в комитете. – Чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду, в области продолжают поэтапно сокращать количество мини-полигонов. До конца 2021 года планируется закрытие всех подобных объектов.
Серьезную озабоченность специалистов по охране природы вызывает также проблема пластикового загрязнения, связанная с повсеместным распространением пластмассовых изделий, упаковки, тары, пакетов, одноразовой посуды и т. д.
– В Гомельской области ведется определенная работа по созданию производств по выпуску экологичной и биоразлагаемой упаковки, – проинформировали в комитете. – В настоящее время предприятие – резидент свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» ООО «Поликап» разрабатывает проект по производству экологичной биоразлагаемой одноразовой посуды и упаковки из формованной целлюлозы. ОАО «СветлогорскХимволокно» осуществляет разработку обоснования инвестиций по выпуску биоразлагаемой посуды, тары и упаковочной продукции на основе целлюлозы и бумажной массы. Продолжается работа по снижению использования полимерной тары и упаковки для молочных продуктов, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, объемной пластиковой упаковки и увеличению использования экологически безопасной упаковки.
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Площадь особо охраняемых природных территорий Гомельщины составляет 7,5% территории области
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.