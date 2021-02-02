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Площадь охраняемых водно-болотных угодий в Беларуси расширяется

В ближайшее время планируется принять постановление, предусматривающее увеличение площади республиканского заказника «Ольманские болота» на 9,7 тысячи гектаров. Прежде территория угодий составляла 94,2 тысячи гектаров, а сейчас увеличится до 103,9 тысячи гектаров. В целом площадь охраняемых водно-болотных угодий в Беларуси расширяется, проинформировал консультант отдела биологического разнообразия Минприроды Виталий Коренчук.


В декабре вступил в силу Закон «Об охране и использовании торфяников». За 2020 год сформирована необходимая подзаконная нормативно-правовая база, приняты соответствующие постановления Правительства, Минприроды и Национальной академии наук Беларуси. В них определены вопросы инвентаризации торфяников и создания их реестра, комплексного мониторинга этих территорий, разработки планов управления. Установлены перечни болот, для которых разрабатывают планы управления, а также торфяников, подлежащих экологической реабилитации. 

При поддержке проекта ПРООН/ГЭФ Wetlands разработана электронная база данных торфяников, ведением которой будут заниматься уполномоченные организации НАН Беларуси. Проводится подготовка границ торфяников в Брестской области, чтобы установить их решением Брестского облисполкома в течение 2021 года, а значит, и режим специальной охраны на естественных болотах.

Специалист также рассказал о продолжении работы по реабилитации территорий нарушенных торфяников. В Гомельской области повторно заболочены четыре участка нарушенного торфяника «Ладово» площадью 3,3 тысячи гектаров в Хойникском и Калинковичском районах. Прием объекта запланирован на этот год. На эти цели привлекли средства правительства Республики Корея – 180 тысяч долларов в рамках проекта «Восстановление осушенных торфяников в Беларуси – 2-я фаза». Первая фаза проекта реализована в Чериковском и Костюковичском районах в 2018–2019 годы, более 1 тысячи гектаров повторно заболочено.

В прошлом году по проекту Wetlands проведены работы по повторному заболачиванию на торфянике «Жада» в Шарковщинском и Миорском районах, а также на «Березовике» в Сморгонском и Вилейском районах. Виталий Коренчук подчеркнул, что многие работы удается проводить не за средства бюджета, а за счет привлеченной международной технической помощи.

Фото: БЕЛТА
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