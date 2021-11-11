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  2. Плишкова победила Мугурусу в матче Итогового турнира WTA

Плишкова победила Мугурусу в матче Итогового турнира WTA

На проходящем в мексиканской Гвадалахаре Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации Каролина Плишкова из Чехии (WTA: 4) за 2 часа 28 минут сломила сопротивление испанки Гарбинье Мугурусы (WTA: 5) – 4:6, 6:2, 7:6 (8:6).

Каролина Плишкова

Игра носила абсолютно равный характер – и статистика виннеров (20:23) и невынужденных ошибок (34:33) это более чем красноречиво подтверждает. Но Плишкова оказалась чуточку лучше на тай-брейке решающего третьего сета, что и позволило ей склонить чашу весов в свою сторону.

В еще одном матче, состоявшемся в группе «Теотиуакан» ранее, эстонка Анетт Контавейт (WTA: 8) взяла верх над Барборой Крейчиковой из Чехии (WTA: 3) – 6:3, 6:4.

Арина Соболенко (WTA: 2) свой первый матч на турнире проведет завтра ночью по нашему времени против испанки Паулы Бадосы (WTA: 10). Помимо двух этих теннисисток, в группе «Чичен-Ица» выступят гречанка Мария Саккари (WTA: 6) и Ига Свёнтек из Польши (WTA: 9).

По итогам групповой стадии по две лучшие спортсменки из двух квартетов квалифицируются в 1/2 финала – и далее пойдет игра на выбывание по олимпийской системе.

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года. Чаще других – восемь раз – эти соревнования выигрывала Мартина Навратилова (Чехословакия, США). 

В прошлом году турнир в связи с пандемией COVID-19 не проводился. А два года назад главный приз на Итоговом турнире WTA завоевала австралийка Эшли Барти (WTA: 1). В этом году она отказалась от участия из-за проблем со здоровьем – и, таким образом, не защитит титул.
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Фото: РЕЙТЕР
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