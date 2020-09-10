Пленарное заседание VII Форума регионов Беларуси и России откроют Кочанова и Матвиенко

Фото: архив

БЕЛТА

Пленарное заседание традиционно будет центральным мероприятием форума. В нынешнем году, ознаменованном 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, темой форума и пленарного заседания станет "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".На VII Форуме регионов планируется подписание соглашений о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческих контрактов, других документов о партнерстве. У секций форума будет пять тематик: парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов; совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России; подвиг советского народа в Великой Отечественной войне – основа воспитания патриотизма и гражданской ответственности; создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи в целях устойчивого развития регионов Беларуси и России; расширение совместных усилий Беларуси и России в противодействии героизации нацизма на международных площадках. Во время форума состоится встреча Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко с руководителями регионов Беларуси и субъектов России.В программе – седьмое заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации России по межрегиональному сотрудничеству, совместное заседание деловых советов двух стран, а также заседание экспертной сессии высокого уровня на тему "Образование как основа сохранения общей исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".VII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 28 по 29 сентября в Минске и Минской области. Организаторы этого знакового мероприятия – Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального Собрания России.