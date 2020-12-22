Плеханов: новогодние корпоративы в Минске не запрещены, но есть рекомендации

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– объяснилОн добавил, что окончательное решение примут местные власти и руководство субъекта хозяйствования.– добавил Дмитрий Плеханов.В Минске заведениям общественного питания не будут ограничивать время работы до 23:00, за исключением предприятий, расположенных в жилых помещениях. Это касается и новогодней ночи.– напомнил Дмитрий Плеханов.