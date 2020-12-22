Посещать заведения общепита не запрещено, рекомендовано лишь отказаться от новогодних корпоративов, сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
– В части запрета на проведение корпоративов: он исходит от Министерства здравоохранения, а также регулируется внутренними локальными документами. Так, решением Мингорисполкома № 1069 от 7 апреля 2020 года в редакции от 22 октября рекомендовано исключить проведение заказных мероприятий в объектах общественного питания, но не запретить, – объяснил заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома" Дмитрий Плеханов.
Он добавил, что окончательное решение примут местные власти и руководство субъекта хозяйствования.
– Если есть рекомендация, то есть и ограничения. Так, на мероприятиях в заведении может быть заполняемость зала до 50%, при этом на танцполе может быть только одна компания, – добавил Дмитрий Плеханов.
В Минске заведениям общественного питания не будут ограничивать время работы до 23:00, за исключением предприятий, расположенных в жилых помещениях. Это касается и новогодней ночи.
– Посетители обязаны соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование. Персонал также должен соблюдать необходимые меры – дезинфицировать столы, поверхности, носить маски, – напомнил Дмитрий Плеханов.
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Плеханов: новогодние корпоративы в Минске не запрещены, но есть рекомендации
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