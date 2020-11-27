За январь –октябрь 2020 года плательщики юго-восточного региона Могилевской области уплатили в бюджет 130,8 млн рублей налогов и неналоговых платежей, или 10,6% поступлений в бюджет области.
На 1 ноября в юго-восточном регионе зарегистрировано 59 тыс. плательщиков, в том числе 1,5 тыс. – организации, 2,3 тыс. – индивидуальные предприниматели, 55,2 тыс. – физические лица. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.
Крупнейшие плательщики юго-восточного региона Могилевщины – это ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Белорусский цементный завод».
Указ Президента от 8 июня 2015 г. № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области» принят в целях комплексного развития территорий Кричевского, Климовичского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского, Чериковского и Хотимского районов. Действие основных положений указа, предусматривающего ряд преференций, продлено до 2025 года.
Для физических лиц предоставлена льгота по уплате подоходного налога – ставка 10% с доходов в виде оплаты труда. Для нанимателей и коммерческих организаций, зарегистрированных на этих территориях, снижен до 24% размер обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения. Финансирование расходов на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и промышленности организациями и индивидуальными предпринимателями, в период с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2025 г. осуществляется наполовину из средств республиканского бюджета, наполовину – из консолидированного бюджета Могилевской области.
Фото: БЕЛТА
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Плательщики юго-восточного региона Могилевщины за десять месяцев пополнили бюджет области на 130,8 млн рублей
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