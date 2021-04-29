Три миллиона рублей дополнительно внесли плательщики в бюджет Могилевской области по результатам камерального контроля за I квартал 2021 года.
По итогам работы за январь – март налоговыми инспекциями региона было направлено 865 уведомлений на добровольную уплату налогов, из них 591 – в адрес организаций, 274 – индивидуальным предпринимателям. Об этом рассказали в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области.
По результатам исполнения направленных уведомлений были представлены налоговые декларации на добровольную уплату налоговых платежей в общей сумме
3 млн рублей, в том числе организациями – 2,7 млн рублей и 0,3 млн рублей – индивидуальными предпринимателями.
Кроме того, на 3,3 млн рублей уменьшена разница заявленных к зачету либо возврату из бюджета сумм налога на добавленную стоимость.
Основные причины корректировки налоговых обязательств плательщиками – занижение налоговой базы по НДС, завышение размера налоговых вычетов по НДС, занижение прибыли к налогообложению и суммы налога на прибыль от реализации товаров, работ и услуг.
Фото: БЕЛТА
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Плательщики Могилевщины пополнили бюджет по требованию налоговых органов
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