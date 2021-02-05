Плательщиками транспортного налога будут более двух миллионов белорусов

, – отметил Сергей Наливайко.Извещения на уплату транспортного налога будут ежегодно направляться каждому плательщику-физическому лицу – по почте или в личный кабинет плательщика. Министр поручил активнее рассказывать о преимуществах личного кабинета плательщика. Пока количество личных кабинетов физлиц не превышает 900 тысяч, в то время как транспортный налог предстоит уплачивать более двум миллионам белорусов.Планируется, что к концу I квартала сведения о зарегистрированных авто и их владельцах будут загружены в автоматизированную информсистему "Расчет налогов". Сведения о транспортных средствах хотят также разместить в личных кабинетах плательщиков, чтобы они могли оперативно с ними ознакомиться и при необходимости обратиться в органы ГАИ для корректировки. Например, снять с учета автомобиль, непригодный к эксплуатации, разыскать людей, которые пользуются машинами по доверенности.