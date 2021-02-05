Плательщиками транспортного налога будут более двух миллионов физических лиц. Такую оценку озвучил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании коллегии МНС, пишет БЕЛТА.
"В этом году основная масса плательщиков-физических лиц (а это, по нашим оценкам, более двух миллионов человек) будет уплачивать авансовый платеж. Планируется, что его исчисление будет проведено централизованно на уровне Министерства по налогам и сборам. И здесь актуальным является вопрос качества и достоверности сведений, предоставляемых другими госорганами", – отметил Сергей Наливайко.
Извещения на уплату транспортного налога будут ежегодно направляться каждому плательщику-физическому лицу – по почте или в личный кабинет плательщика. Министр поручил активнее рассказывать о преимуществах личного кабинета плательщика. Пока количество личных кабинетов физлиц не превышает 900 тысяч, в то время как транспортный налог предстоит уплачивать более двум миллионам белорусов.
Планируется, что к концу I квартала сведения о зарегистрированных авто и их владельцах будут загружены в автоматизированную информсистему "Расчет налогов". Сведения о транспортных средствах хотят также разместить в личных кабинетах плательщиков, чтобы они могли оперативно с ними ознакомиться и при необходимости обратиться в органы ГАИ для корректировки. Например, снять с учета автомобиль, непригодный к эксплуатации, разыскать людей, которые пользуются машинами по доверенности.
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Плательщиками транспортного налога будут более двух миллионов белорусов
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ