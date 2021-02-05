Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.63
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Плательщиками транспортного налога будут более двух миллионов белорусов

Плательщиками транспортного налога будут более двух миллионов белорусов

Плательщиками транспортного налога будут более двух миллионов физических лиц. Такую оценку озвучил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании коллегии МНС, пишет БЕЛТА.


"В этом году основная масса плательщиков-физических лиц (а это, по нашим оценкам, более двух миллионов человек) будет уплачивать авансовый платеж. Планируется, что его исчисление будет проведено централизованно на уровне Министерства по налогам и сборам. И здесь актуальным является вопрос качества и достоверности сведений, предоставляемых другими госорганами", – отметил Сергей Наливайко.

Извещения на уплату транспортного налога будут ежегодно направляться каждому плательщику-физическому лицу – по почте или в личный кабинет плательщика. Министр поручил активнее рассказывать о преимуществах личного кабинета плательщика. Пока количество личных кабинетов физлиц не превышает 900 тысяч, в то время как транспортный налог предстоит уплачивать более двум миллионам белорусов.

Планируется, что к концу I квартала сведения о зарегистрированных авто и их владельцах будут загружены в автоматизированную информсистему "Расчет налогов". Сведения о транспортных средствах хотят также разместить в личных кабинетах плательщиков, чтобы они могли оперативно с ними ознакомиться и при необходимости обратиться в органы ГАИ для корректировки. Например, снять с учета автомобиль, непригодный к эксплуатации, разыскать людей, которые пользуются машинами по доверенности.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Наталья Кочанова встретилась со студентами Полоцкого колледжа
Министры в феврале проведут приемы граждан в регионах
«Подношение С.Ю. Жуковскому» – выставка международных живописных пленэров открылась в Бресте
Помощников вызывали? Активисты Минской городской организации БРСМ помогают в расчистке улиц от снега
В 2020 году в МАРТ поступило 154 обращения о нарушении антимонопольного законодательства
ГАИ призывает водителей отказаться от дальних поездок в сильный мороз
Предложения для разрешения ситуации с ЖК «Грушевский посад» представят Президенту
МИД России объявил трех европейских дипломатов персонами нон грата
Макей встретился с послом России
ОДКБ разработала план подготовки сил коллективной безопасности на 2022 год
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нет, я не Байден, я – другой
Авантюры под бчб-флагом
Снопков: в Беларуси должна быть создана простая и понятная система налоговых обязательств
Вера Брежнева и Константин Меладзе продвигают скандинавскую ходьбу
В Могилеве идеологический актив области обсуждал новые форматы работы
В Ивановском районе браконьеры застрелили косуль
Спрос на кадры из-за пандемии в столице снизился на 21 процент
Умер актер из «Полицейского с Рублевки»
Как подготовить семена к севу
Хоккей. Есаулов назначен главным тренером минской «Юности»
В Рогачеве водитель получил 2,5 года ограничения свободы за кражу зерна
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хунта в голове
32% делегатов ВНС от Гродненщины – женщины
Влада ввязалась в авантюру под названием «ремонт»
В Беловежской пуще намерены начать заболачивание сети мелиоративных каналов «Жарковщина»
Медведева: в Беларуси полностью ликвидирована крайняя нищета в ее международном определении
ГТК: в 2020 году увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным ввозом валюты в страну
Лобович: в пандемию в Беларуси удалось сохранить стабильность на рынке труда
Плательщиками транспортного налога будут более двух миллионов белорусов
Минчанка напала на врача, приревновав к своему парню
Пэрис Хилтон готовится стать мамой
В Витебске парень покупал машины за обещания. Как не попасться на удочку автомошенников?
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Ядерные вооружения без гонки
Что нужно знать о фибрилляции предсердий
"Такие встречи помогают почувствовать обстановку в регионе" – Андрейченко провел прием граждан в Глубоком
В воскресенье в Минске пройдет чемпионат Беларуси по самбо
ЕЭК и Исполком СНГ подписали план сотрудничества на 2021–2022 годы
По итогам Евразийского межправсовета подписано семь документов
Белорусский фристайлист в 17 лет подобрался к пьедесталам Кубка мира и думает про Олимпиаду
Посол Андрей Равков встретился c дуайеном дипломатического корпуса в Азербайджане
Филипп Киркоров представит на «Евровидении-2021» команду Молдовы
В автомобиле брестчанина обнаружили 105 литров контрафактного алкоголя
Онкологические заболевания в Беларуси занимают второе место в структуре смертности, а во многих государствах — уже первое
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
«Крупье» дает наводку
В новом формате семинара-дискуссии в Могилеве проходит итоговая коллегия главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома
Пятнадцать процентов площади Брестчины – особо охраняемые природные территории
Поэт, писатель, журналист Наум Гальперович — об источниках вдохновения и пути в профессию
Авторы
СКАНИРУЙТЕ