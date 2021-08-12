Пласидо Доминго удостоен итальянской оперной премии Беллини

Известный испанский тенор и дирижер Пласидо Доминго удостоен оперной премии "Беллини д'оро". Награждение прошло на острове Сицилия, пишет ТАСС.
Доминго, комментируя то, что он получил эту престижную премию, отметил, что польщен и благодарен за признание. «Винченцо Беллини оставил невероятно проникновенную музыку и открыл путь многим великим композиторам, особенно Верди», – сказал маэстро.
Кроме того, Пласидо Доминго добавил, что, несмотря на возраст, чувствует в себе силы. И голос его не покидает: «Сейчас, возможно, я не делаю все, что просят, но голос есть, чтобы продолжать работать», – подчеркнул Доминго.