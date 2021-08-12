Пласидо Доминго удостоен итальянской оперной премии Беллини

Доминго, комментируя то, что он получил эту престижную премию, отметил, что польщен и благодарен за признание., – сказал маэстро.Кроме того, Пласидо Доминго добавил, что, несмотря на возраст, чувствует в себе силы. И голос его не покидает:, – подчеркнул Доминго.