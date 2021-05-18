С целью обеспечения надежной и безаварийной работы тепловой сети и повышения экономичности ее в эксплуатации филиал "ТЭЦ-5" РУП "Минскэнерго" начал работы по реконструкции теплосети в горпоселке Свислочь. Об этом сообщается на сайте предприятия.
– Строительство теплосети осуществляется вне следа существующей теплосети (изменение существующей трассы теплосети). Протяженность реконструируемого участка в двухтрубном исчислении составляет 258,5 м. На время реконструкции для бесперебойного снабжения жителей горпоселка горячей водой предусмотрена временная теплотрасса протяженностью 106 м в двухтрубном исчислении, – уточнили в "Минскэнерго".
Отмечается, что работы планируют завершить в июле.
Опубликовано:
474
Плановая реконструкция теплосети начата на ТЭЦ-5 в Свислочи
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter