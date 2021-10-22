Плановая помощь в некоторых медучреждениях страны во время четвертой волны коронавируса не приостанавливалась

В Беларуси не допустят снижения плановой консультативной помощи, заявил журналистам помощник Президента Александр Косинец. В районных, городских поликлиниках и больницах коечный фонд занят для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. Это особенно касается анестезиолого-реанимационных отделений, где проводится искусственная вентиляция легких, заняты наркозные аппараты. Естественно, там располагать пациентов, оперированных в плановом порядке, ни в коем случае нельзя. Александр Косинец отметил: "В связи с этим мы задействуем третий и четвертый уровни – это областные больницы и республиканские научно-практические центры. Помощь в области онкологии, кардиологии, травматологии, неврологии и нейрохирургии, педиатрии, акушерства и гинекологии, плановая стоматология – это будет оказываться в полном объеме. Более того, на сегодня мы проводим корректировку этих планов".





В некоторых больницах оказание плановой консультативной и лечебной помощи не прекращалось. К примеру, в Ивановской ЦРБ. Вводит в курс дела главный врач Юрий Ильющенков:

– Во время очередной волны коронавируса не приостанавливали проведение проф- и медосмотров, прохождение водительской комиссии. Единственное, объем диспансеризации, оговоренный в законодательной базе и выполняемый ранее, немного уменьшился. Дневной стационар задействован под зеленую зону инфекционного госпиталя, меж тем достаточно мест в стационаре круглосуточном. В полном объеме выполняем стоматологические услуги, в том числе на внебюджетной основе. Не принимали ограничений по доступности реабилитационной помощи, речь о физиотерапии, массажах, но нагрузка на эти услуги снизилась сама по себе. Проводим скрининги на колоректальный рак, маммографические исследования. Не ограничиваем плановую госпитализацию. Наоборот, на участках доводим задания для того, чтобы людей направляли активнее. В штатном режиме работают хирургическое, травматологическое, кардиологическое, неврологическое отделения, где достаточно свободных мест. Стараемся предусмотреть и ограничить поступление пациентов с вероятными случаями коронавируса, для этого проводим ПЦР и экспресс-диагностику. В системе ЦРБ 251 койка, 90 из них отведено под коронавирус. Резерв свободных мест есть, в том числе в инфекционных отделениях, потому что в стационаре лечится от коронавируса и сопутствующих осложнений треть пациентов, которые должны находиться под круглосуточным наблюдением. Остальные переносят инфекцию в амбулаторных условиях с соблюдением рекомендаций врача.

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