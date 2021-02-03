Заместитель председателя Гродненского облисполкома: в этом году 67,5 процента бюджета региона будет направлено на финансирование социальной сферы

Виктор Пранюк:

— Программа социально-экономического развития страны — гарант планомерного движения государства вперед. Это дает нам и нашим семьям уверенность в завтрашнем дне.

Социальная сфера — главный маркер ­ориентации государственной политики, по которому становится объективно понятно, насколько учитываются интересы граждан. На Гродненщине эта забота видна невооруженным глазом. О приоритетах Основных положений проекта программы социально-экономического развития на 2021—2025 годы рассказал заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Виктор Пранюк.

Счастливая семья

В нынешнем году в Гродненской области в целом планируется построить 420 тысяч квадратных метров жилья.

Медицина шаговой доступности

Конкретная стратегия

В будущей пятилетней программе самое важное для социальной сферы, которую курирую, является введение термина «счастливая семья». Он вроде бы не новый, но серьезно, на государственном уровне мы не задумывались, из каких пазлов складывается счастье ячейки общества, как говорили в советское время. На мой взгляд, главное — это дети. В этом плане семьям оказывается немалая помощь. Забота о маленьких гражданах, многодетных матерях, семье в целом всегда выходит на первый план.В знак благодарности за нового члена общества государство готово оказывать сегодня всяческую поддержку родителям. На 2021—2025 годы предусмотрены системные меры по поддержке многодетных семей, стимулированию рождаемости. Вторые и третьи роды говорят об осознанном выборе родителей. Они понимают, что гарантированно ребенок получит качественное образование, все социальные льготы. Прослеживается не только его дальнейшая судьба, но и ожидаемая продолжительность жизни.Нельзя не признать беспрецедентных мер по поддержке семьи. Расширение программы семейного капитала на рождение второго ребенка может стать одним из стимулов для появления новых граждан страны. Сегодня большинство многодетных семей в регионе используют возможность для улучшения жилищных условий.За последние пять лет уровень обеспеченности жильем в регионе возрос почти до 31 «квадрата» на человека. В конце 2020-го этот показатель — самый высокий в стране.В 2021 году 67,5 процента бюджета Гродненской области будет направлено на финансирование социальной сферы. Серьезное внимание уделяется развитию системы здравоохранения, совершенствованию медицинской инфраструктуры. В стране планируется создать 12 межрегиональных центров оказания специализированной медицинской помощи, чтобы белорусская медицина шагнула на новую ступень максимальной доступности для каждого человека вне зависимости от того, живет ли он в большом городе или маленьком населенном пункте.Гродненский регион может гордиться тем, что в Островце уже открыта и работает подобная опорная клиника. Здесь сосредоточено новейшее диагностическое и лечебное оборудование и высококвалифицированные врачебные кадры. Помощь в клинике получают пациенты близлежащих районов не только Гродненской, но и Минской и Витебской областей. В рамках реализации концепции межрегиональных центров планируется реконструкция и дооснащение оборудованием районных больниц в Лиде и Волковыске. В инвестпрограмму области на 2021 год заложено проектирование нового комплекса городской больницы № 2, который будет соответствовать всем современным требованиям. Продолжится строительство и областного онкологического диспансера.Проект программы предлагает конкретную стратегию развития физической культуры и спорта. Большое внимание уделяется как совершенствованию профессионального, так и массового спорта. Вкладывая деньги в развитие спортивной инфраструктуры, мы инвестируем не только в высокие достижения профессионалов на международной спортивной арене, но в первую очередь — в здоровье наших детей, молодежи, взрослого населения. Важно, чтобы каждый занимался спортом в силу своих возможностей. Минувший год в этом отношении был наполнен новыми «открытиями». Современные физкультурно-спортивные и оздоровительные комплексы с бассейнами возвели в Новогрудке и Островце. В Сморгони открыли после реконструкции бассейн. Активно обновлялись футбольные поля, строились небольшие спортивные площадки по всему региону. В Гродно сейчас ведутся предпроектные работы по возведению центра игровых видов спорта, который все с большим нетерпением ждут.В регионе каждый год возводятся школы, детские сады. За последние пять лет открыто более десяти новых объектов дошкольного и среднего школьного образования, которые по степени материально-технической оснащенности можно сравнить со своего рода творческими и спортивно-оздоровительными центрами. В ближайшие годы будет возведено 13 новых школ и детских садов в Гродно, Скиделе, Слониме и Островце.