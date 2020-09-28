Планируется подписание ряда соглашений в сфере образования между экспертами Беларуси и России

Проведение экспертной сессии высокого уровня «Образование как основа сохранения общей исторической памяти и развития Союза Беларуси и России» становится хорошей традицией. В рамках Форума регионов Беларуси и России она проходит второй раз. И по словам сопредседателя Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко, члена-корреспондента НАН Беларуси Сергея Рахманова, ее задача заключается в том, чтобы обсудить наиболее важные вопросы и проблемы по всем направлениям, которые нужно решить:
– Это касается государственного управления, отраслевого управления, в том числе управления в системе образования и науки. Образование, как известно, является ключом для развития в целом. Дальнейшая цель образования – это все: и наука, и технологии, и производство, и государственное управление, и международное сотрудничество. Нужно отследить эти взаимосвязи. Посмотреть, что нам нужно сделать, чтобы усилить наши позиции в формате двусторонних отношений. Определить перспективные направления, чтобы было меньше слов, а больше дела. И на постоянной основе реализовывать совместные проекты. Тем более что жизнь этого требует.
Кроме того, Сергей Кимович отметил, что некоторые проекты Союзного государства требуют корректировки. Возникла необходимость в создании дополнительных групп экспертов, которые будут работать по отдельным направлениям: в сферах передовых технологий, образования, науки, экологии…
– Запланировано подписание ряда соглашений между мозговыми центрами и экспертными группами России и Беларуси. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Более того, запланирован приезд российских экспертов к нам. У нас есть чем хвастаться. По целому ряду позиций мы опережаем наиболее развитые страны мира. И это активы не только белорусские, но и Союзного государства. А вызовы есть, и они будут всегда. Это закономерное явление, потому что позиция России и Беларуси далеко не всем в мире нравится. Поэтому нам нужно быть сильными. Экономически, технологически, интеллектуально. Мы должны при любой возможности усиливать наши позиции, быть готовыми к опережающему реагированию и действовать превентивно. Задача форума и заключается в том, чтобы эту позицию обозначить и реализовать.
Фото: архив БЕЛТА
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Планируется подписание ряда соглашений в сфере образования между экспертами Беларуси и России
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