Планетологи усомнились в обнаружении фосфина в атмосфере Венеры

Планетологи из России усомнились в том, что в венерианских облаках действительно есть фосфин – газ, который предположительно может образовываться благодаря живым организмам. Об этом ученые рассказали на круглом столе, который проходил на XI Московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы в Институте космических исследований (ИКИ) Российской академии наук, пишет ТАСС.
В конце сентября этого года британские и американские планетологи рассказали о том, что разглядели в спектре верхних слоев атмосферы Венеры, на высоте примерно 50–60 км, следы фосфина – газообразного соединения фосфора и водорода. На этой высоте находятся относительно теплые облака, в которых содержится достаточно много воды и относительно мало химически агрессивных соединений.
По своей природе этот газ нестабилен, на Земле он образуется только в результате процессов, связанных с живыми организмами. Поэтому астрономы предположили, что и на Венере его источником могут быть похожие микробы. В пользу этого также говорит и то, что в этих же облаках ученые нашли намеки на существование сложных соединений, которые по своим спектральным свойствам похожи на белки.
"Сигналы, которые предположительно порождают молекулы фосфина в атмосфере Венеры, находятся в той же части спектра, что и линии, связанные с молекулами двуокиси серы. Концентрация этого газа на высоте в 56 км от поверхности Венеры, как показывают наши модели и расчеты, может в тысячу раз превышать те значения, которые использовали американские и британские коллеги при вычислении доли фосфина. Поэтому вполне может быть и так, что этот сигнал полностью порождают молекулы SO2, а фосфина и жизни на Венере нет", – отметил научный сотрудник МФТИ и профессор Католического университета Америки (США) Владимир Краснопольский.
По его словам, следы фосфина нужно искать на значительно меньшей высоте, где концентрация двуокиси серы будет значительно меньше, или же в других частях спектра, где сигналы этих двух газов не совпадают. Краснопольский отметил, что он уже направил два письма с подобными соображениями и идеями по корректировке измерений в редакцию издательского дома Nature, который опубликовал статью первооткрывателей фосфина, а также руководителям этой научной группы.
Схожие мысли высказал заместитель директора ИКИ РАН и один из научных руководителей миссии "ЭкзоМарс-TGO" Олег Кораблев. Он отметил, что советские зонды Венера-15, Венера-16 и спускаемый аппарат "Вега-2" уже измеряли концентрацию двуокиси серы на разной высоте в атмосфере Венеры. В целом они совпадают с расчетами Краснопольского.
По мнению Кораблева, эти данные указывают, что пока мы не можем однозначно сказать, существует ли фосфин на Венере в сколь либо значимых количествах, особенно в нижних слоях ее облаков, где условия для существования жизни наиболее благоприятны. Иными словами, пока нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть заявления британских и американских планетологов.
Как добавила Людмила Засова, ведущий научный сотрудник ИКИ Российской академии наука, последующие наблюдения при помощи наземных микроволновых телескопов, а также отправка к Венере миссии "Венера-Д", которую разрабатывают Россия и США, поможет разрешить эту проблему и проверить, есть ли фосфин в атмосфере Венеры на самом деле.
Фото: ТАСС
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Планетологи усомнились в обнаружении фосфина в атмосфере Венеры
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