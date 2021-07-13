Жители Земли 13 и 14 июля смогут увидеть редкое астрономическое явление – планетарное соединение Венеры, Марса и Луны. Об этом информирует телеканал CNN.
По данным НАСА, если смотреть с Земли, Венера, Марс и Луна появятся на расстоянии лишь полградуса, или ширины пальца, друг от друга. Такое явление называется планетарным соединением. Но создается лишь видимость того, что планеты рядом: на самом деле они очень удалены друг от друга.
– В момент соединения они будут находиться на расстоянии многих миллионов миль друг от друга, – сказал исследователь космоса в Центре космических полетов НАСА Джада Арни. – Но нам будет казаться , что между ними всего метр.
Больше всего шансов лицезреть явление у жителей Земли будет сегодня вечером.
По данным НАСА, большинство наблюдателей смогут увидеть три небесных тела вечером во вторник, 13 июля. Чтобы увидеть планетарное соединение, наблюдателям следует посмотреть на запад примерно через 45 минут после захода солнца. Астрономическое явление можно будет увидеть до 14 июля, если будет ясное небо.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
205
Планетарное соединение Венеры, Марса и Луны можно увидеть 13 и 14 июля
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter