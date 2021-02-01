Планета сейчас переживает своеобразную эпоху передела мира – Шпаковский

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Специалист отметил, что многие политические эксперты сравнивают 2020 год, в котором нам объявили о пандемии коронавируса, с 1914-м, когда началась Первая мировая война, ознаменовавшая собой начало эпохи передела мира.
– Мы сейчас тоже находимся в своеобразной эпохе передела мира, когда социальные и экономические последствия пандемии смывают с лица земли некоторые режимы, а отдельные государства (особенно со слабой экономикой) становятся еще слабее, попадают в зависимость от мировых финансовых институтов. То есть происходит укрупнение капитала, – объяснил Шпаковский.
Он отметил, что этот процесс во многом влияет на жизнь среднего класса. В особенности в странах Западной и Центральной Европы.
– Класс мелких и средних собственников страдает (из-за последствий пандемии. – Прим. ред.) в наибольшей степени, – заявил политолог. – А богатые при этом становятся еще богаче. Никто из миллиардеров существенно не потерял – наоборот, многие в течение последнего года вернули те деньги, которые они потеряли на коронакризисе, и заработали еще больше. А вот среднему классу пришлось больнее всего – это вызвало протестное движение.
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При этом политолог уточнил, что такое движение преследует разные цели.
– В контексте России или Беларуси мы говорим о том, что протестное движение во многом спровоцировано политическими кругами стран Запада, которые стремятся к решению своих задач по приведению в наших странах к власти более удобных и подверженных влиянию людей. А в государствах Запада протесты в основном спровоцированы ограничениями из-за COVID-19, – считает Шпаковский.
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