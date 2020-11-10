Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Пистолет Шона Коннери из первого фильма о Бонде и куртку Терминатора продадут с аукциона

Пистолет Шона Коннери из первого фильма о Бонде и куртку Терминатора продадут с аукциона

Пистолет Walther PP, с которым был неразлучен агент 007 в исполнении Шона Коннери в первом фильме о супершпионе Джеймсе Бонде «Доктор Ноу» (1962), продадут с молотка 3 декабря. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома Julien's Auctions. За пистолет – один из двух, использованных актером во время съемок, – планируется выручить до 200 тысяч долларов.


Пистолет Walther PP – такой же отличительный знак Джеймса Бонда и слагаемое его фирменного стиля, как шляпа-трилби, автомобиль Aston Martin и вечный бокал с мартини («встряхнуть, но не перемешивать»). Скончавшийся 31 октября в возрасте 90 лет Шон Коннери стал олицетворением канонического образа неуловимого британского супершпиона.

  – В кинематографическом дебюте Джеймса Бонда Коннери использует это оружие на протяжении всего фильма, – говорится в пресс-релизе аукционного дома. – Силуэт агента 007, держащего этот пистолет, стал самым культовым изображением франшизы о Джеймсе Бонде и одной из самых узнаваемых отсылок в поп-культуре всех времен. Для нас большая честь включить Walther PP в число лотов нашего аукциона в качестве хедлайнера вместе с сотнями других исторических памятных вещей из величайших классических фильмов и телесериалов Голливуда.

Аукцион Icons & Idols Trilogy: Hollywood пройдет в Беверли-Хиллз, в нем можно будет поучаствовать онлайн. Кроме пистолета Бонда в списке около 500 предметов из знаменитых голливудских лент, в том числе шлем летчика-истребителя, созданный для съемок Тома Круза в фильме «Лучший стрелок», оценочной стоимостью до 50 тысяч долларов. Также с молотка продадут черную кожаную куртку, которую Арнольд Шварценеггер носил в роли Терминатора (ее стоимость оценивают в 50 тысяч долларов), ховерборд из фантастической комедии «Назад в будущее – 2», на котором резво гонял Майкл Джей Фокс и за который рассчитывают выручить до 9 тысяч долларов. Планируется распродать коллекционерам и реквизит из «Криминального чтива» Квентина Тарантино.

Фото: kinopoisk.ru
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Беларусь и Китай намерены расширять сотрудничество в логистической и транспортной сферах
В Минске начала работу выставка-ярмарка «Продэкспо-2020»
Минэнерго: временное прекращение поставки электроэнергии от БелАЭС предусмотрено программой энергопуска
Тестовые соревнования на объектах Олимпиады в Токио начнутся в марте 2021 года
СМИ пишут: республиканцы готовятся к «30-дневной юридической войне» против результатов выборов в США. Что это значит?
МИД Беларуси: искренне приветствуем достижение договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта
Пистолет Шона Коннери из первого фильма о Бонде и куртку Терминатора продадут с аукциона
Головченко: на международном уровне важно разработать базовые правила поведения в информационном пространстве
Головченко: Беларусь готова активно наращивать сотрудничество с ШОС
В Беларуси выздоровели и выписаны 91 646 пациентов с COVID-19
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демократия всё
Умер тренер по фигурному катанию Игорь Москвин
В Гродно 5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки
Лукашенко требует расставить точки над "i" в вопросах действия коллективных договоров
Экспорт белорусской сельхозпродукции за 26 лет вырос в 12 раз
В гараже в Могилеве обнаружено помещение для выращивания конопли
Умер один из создателей "Скуби-Ду"
В сети появилась ранее неопубликованная детская фотография принцессы Дианы
33 кластерные и социально значимые инициативы победили в конкурсе ПРООН и Минэкономики
Биржа: 10 ноября доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
Путин: считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Объективное преподавание
Закрытие третьего трудового семестра состоится в Минске 13 ноября
Президент Эстонии ушла на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся COVID-19
В Рогачевском районе в ДТП погиб мужчина, пострадала девушка
Врач рассказала, как восстановить здоровье после COVID-19
Евдоченко вручил верительные грамоты гендиректору ОЗХО
Орда: главное для нас – чтобы у людей были мирный труд и спокойная жизнь
Apple Watch смогут бороться с кошмарными сновидениями
Пропавшего подростка из Волковысского района нашли в Осиповичах
В сеть попал снимок возрожденного Nokia 8000: телефон оказался не похож на культовый мобильник нулевых
Чехия ввела новые правила пересечения границы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не боги
В Гомеле иномарка сбила на тротуаре 15-летнюю девочку
Лукашенко требует до конца года решить вопрос о создании профсоюзных организаций на частных предприятиях
Поздравление с Днем чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к матчам против румын, литовцев и албанцев
Совмин продлил срок привлечения китайского кредита на инфраструктуру "Великого камня"
Прогноз погоды на 11 ноября: облачно с прояснениями и от -4 до +6
Лукашенко о профсоюзном мониторинге цен: интересы народа должны лежать во главе угла нашей политики
В Чечерском районе столкнулись грузовой фургон и повозка – возчик погиб
Лукашенко: не возьмут они Беларусь «тепленькой»
В Гродненской области в течение пяти лет планируют построить 13 детсадов и школ
мнение
Сергей МИХОВИЧ
В сплочении магия цифр
Пытались подкупить пограничника. На границе задержана группа контрабандистов, в которую входил украинский полицейский
Население Эстонии за 30 лет сократилось больше чем на 15%
Лукашенко: власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях
Авторы
СКАНИРУЙТЕ