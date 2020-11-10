Пистолет Шона Коннери из первого фильма о Бонде и куртку Терминатора продадут с аукциона

Пистолет Walther PP, с которым был неразлучен агент 007 в исполнении Шона Коннери в первом фильме о супершпионе Джеймсе Бонде «Доктор Ноу» (1962), продадут с молотка 3 декабря. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома Julien's Auctions. За пистолет – один из двух, использованных актером во время съемок, – планируется выручить до 200 тысяч долларов.
Пистолет Walther PP – такой же отличительный знак Джеймса Бонда и слагаемое его фирменного стиля, как шляпа-трилби, автомобиль Aston Martin и вечный бокал с мартини («встряхнуть, но не перемешивать»). Скончавшийся 31 октября в возрасте 90 лет Шон Коннери стал олицетворением канонического образа неуловимого британского супершпиона.
– В кинематографическом дебюте Джеймса Бонда Коннери использует это оружие на протяжении всего фильма, – говорится в пресс-релизе аукционного дома. – Силуэт агента 007, держащего этот пистолет, стал самым культовым изображением франшизы о Джеймсе Бонде и одной из самых узнаваемых отсылок в поп-культуре всех времен. Для нас большая честь включить Walther PP в число лотов нашего аукциона в качестве хедлайнера вместе с сотнями других исторических памятных вещей из величайших классических фильмов и телесериалов Голливуда.
Аукцион Icons & Idols Trilogy: Hollywood пройдет в Беверли-Хиллз, в нем можно будет поучаствовать онлайн. Кроме пистолета Бонда в списке около 500 предметов из знаменитых голливудских лент, в том числе шлем летчика-истребителя, созданный для съемок Тома Круза в фильме «Лучший стрелок», оценочной стоимостью до 50 тысяч долларов. Также с молотка продадут черную кожаную куртку, которую Арнольд Шварценеггер носил в роли Терминатора (ее стоимость оценивают в 50 тысяч долларов), ховерборд из фантастической комедии «Назад в будущее – 2», на котором резво гонял Майкл Джей Фокс и за который рассчитывают выручить до 9 тысяч долларов. Планируется распродать коллекционерам и реквизит из «Криминального чтива» Квентина Тарантино.
Фото: kinopoisk.ru
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Пистолет Шона Коннери из первого фильма о Бонде и куртку Терминатора продадут с аукциона
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