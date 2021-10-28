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  2. Пискорский: внешнюю политику Польши определяют в Вашингтоне

Пискорский: внешнюю политику Польши определяют в Вашингтоне

Таким мнением поделился известный польский политолог Матеуш Пискорский в эфире программы «СоловьевLive». 

Фото: ТАСС

– Давайте не будем говорить, что польские политики все такие идейные. Обратим внимание на то, что сейчас они находятся в полной зависимости. Польская внешняя политика на самом деле формируется в совершенно другой стране. Ее основы формулируются в Вашингтоне. Мы все это прекрасно знаем. Вашингтонскими кураторами Польше отведена специальная роль на постсоветском пространстве. К сожалению, это так, – отметил политолог.
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