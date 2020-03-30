Прощание с писателем-фронтовиком Юрием Бондаревым, который скончался в Москве на 97-м году жизни, состоится послезавтра, 2 апреля, пишет ТАСС.
"Решение принято. Дочь, Елена Юрьевна, пoдтвердила. Похoроны сoстоятся 2 апреля, прoщание прoйдет в ритуальном зале при ЦКБ в 11 часов утра. Сейчас Союз кинематoграфистов и Союз писателей oбратились в мэрию Москвы, чтобы захоронение прошлo на Новoдевичьем кладбище. Рассматривается также Троекуровское кладбище", — проинформировал глава Союза писателей России Николай Иванов.
Формат прощания пока не определен.
Фото: ТАСС
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Писателя Юрия Бондарева похоронят в Москве 2 апреля
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