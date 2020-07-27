Писательница Тамара Гусаченко: сегодня стоит непростая задача – сохранить стабильность и мир в родной стране

– Издавна известна большая, неоспоримая сила слова. Люди, владеющие словом, способны исцелять души, направлять по верному пути сердца, просветлять разум.
Но любая сила – это всегда ответственность. Прикасаясь к людским душам, нужно быть осторожным, внимательным и чутким, ведя их за собой, необходимо быть уверенным в выбранном пути.
Перед писателями Беларуси сегодня стоит непростая задача – сохранить стабильность и мир в родной стране, не остаться равнодушным, не допустить ошибок и не позволить ошибиться другим. И достичь этого можно с помощью силы слова.
Давайте бережно и ответственно относиться к тому, что говорим и пишем, к выбору того направления, по которому ведем за собой умы и души. Вместе мы сохраним нашу страну в мире и спокойствии!
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