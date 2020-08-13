Писатель Игорь Ефимов скончался в США

Ему было 83 года, пишет РИА Новости.

Писатель Игорь Ефимов умер на 84-м году жизни. Он уехал из СССР в 1978 году и жил в США, где работал в издательстве "Ардис", а затем в основанном им издательстве "Эрмитаж".

Ефимов был автором целого ряда книг, пьес, рассказов. Его перу принадлежат книги "Смотрите, кто пришел!", "Свергнуть всякое иго", романы "Как одна плоть", "Архивы Страшного суда", "Седьмая жена", "Суд да дело", "Новгородский толмач", "Неверная", книга воспоминаний об Иосифе Бродском "Нобелевский тунеядец".

Ефимов также написал философские труды "Практическая метафизика" и "Метаполитика" под псевдонимом Андрей Московит.