Пирштук – школьникам: любить Родину – это значит помнить о ее прошлом и думать о будущем

В столичной средней школе № 161 в четверг в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» – гостем учащихся стал первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Болеслав Пирштук, передает корреспондент sb.by.
Болеслав Казимирович – представитель послевоенного поколения, однако события Великой Отечественной навсегда отпечатались в его сердце. Родился он в Брестской области, но много лет своей жизни отдал Светлогорскому району – местам, где в 1944-м начиналась освободительная операция «Багратион».
– Несколько лет назад в Светлогорском районе был открыт мемориальный знак на том месте, где началась операция «Багратион», завершившаяся полным освобождением Беларуси, части Польши и Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков, – сказал заместитель министра. – Если будет возможность, обязательно посетите те места. И вообще, больше путешествуйте по родной стране – у нас есть на что посмотреть.
Во время встречи ребята вместе с гостем ознакомились с презентацией о военном прошлом Беларуси, подготовленной Национальным институтом образования, поделились авторскими работами на тему Великой Отечественной войны. И конечно же, задавали представителю Минприроды вопросы – в том числе касающиеся профессиональной деятельности гостя. Речь зашла, например, об экологической безопасности промышленных предприятий, раздельном сборе мусора, строительстве мусороперерабатывающих заводов, запуска в эксплуатацию Белорусской АЭС. Ученик школы Дмитрий Нарейко, который, кстати, как раз и интересовался у представителя Минприроды экологическим аспектом утилизации твердых коммунальных отходов, получил на память от Болеслава Пирштука автограф – в благодарность за заботу о природе. Дело в том, что некоторое время назад работа школьника «Лошицкое водно-зеленое полукольцо: масштабный замысел, реальность, перспективы» была опубликована в сборнике ЮНЕСКО «Актуальные проблемы охраны геологического наследия в Беларуси».
Обращаясь к школьникам, Болеслав Пирштук также заметил:
– Сейчас ваша задача – получить знания и компетенции для того, чтобы успешно встроиться в нынешний мир. И конечно, важно крепкое здоровье: с ним вы точно будете конкурентоспособны в современной жизни.
В заключение первый заместитель главы Минприроды подарил школе много полезной и интересной литературы на тему экологии и защиты окружающей среды. А также пригласил учащихся на 1-ю Международную специализированную экологическую выставку-форум Ecology Expo – 2021 и XVI Республиканский экологический форум, которые пройдут 3–5 июня 2021 года в белорусской столице.
Фото предоставлены СШ № 161 г. Минска
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Пирштук – школьникам: любить Родину – это значит помнить о ее прошлом и думать о будущем
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