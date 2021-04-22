Пирштук – школьникам: любить Родину – это значит помнить о ее прошлом и думать о будущем

Болеслав Казимирович – представитель послевоенного поколения, однако события Великой Отечественной навсегда отпечатались в его сердце. Родился он в Брестской области, но много лет своей жизни отдал Светлогорскому району – местам, где в 1944-м начиналась освободительная операция «Багратион».– сказал заместитель министра.Во время встречи ребята вместе с гостем ознакомились с презентацией о военном прошлом Беларуси, подготовленной Национальным институтом образования, поделились авторскими работами на тему Великой Отечественной войны. И конечно же, задавали представителю Минприроды вопросы – в том числе касающиеся профессиональной деятельности гостя. Речь зашла, например, об экологической безопасности промышленных предприятий, раздельном сборе мусора, строительстве мусороперерабатывающих заводов, запуска в эксплуатацию Белорусской АЭС. Ученик школы Дмитрий Нарейко, который, кстати, как раз и интересовался у представителя Минприроды экологическим аспектом утилизации твердых коммунальных отходов, получил на память от Болеслава Пирштука автограф – в благодарность за заботу о природе. Дело в том, что некоторое время назад работа школьника «Лошицкое водно-зеленое полукольцо: масштабный замысел, реальность, перспективы» была опубликована в сборнике ЮНЕСКО «Актуальные проблемы охраны геологического наследия в Беларуси».Обращаясь к школьникам, Болеслав Пирштук также заметил:В заключение первый заместитель главы Минприроды подарил школе много полезной и интересной литературы на тему экологии и защиты окружающей среды. А также пригласил учащихся на 1-ю Международную специализированную экологическую выставку-форум Ecology Expo – 2021 и XVI Республиканский экологический форум, которые пройдут 3–5 июня 2021 года в белорусской столице.Фото предоставлены СШ № 161 г. Минска