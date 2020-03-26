Pirelli отменила съемку своего ежегодного календаря

Итальянский производитель шин компания Pirelli отменила съемки календаря на 2021 год из-за пандемии коронавируса. К проекту вернутся после нормализации ситуации, сообщил председатель совета директоров Pirelli Марко Тронкетти.





Бюджет проекта в 100 000 евро будет направлен на борьбу с новым коронавирусом.

Впервые календарь «Пирелли» был выпущен в 1964 году, над ним работал официальный фотограф The Beatles Роберт Фриман. Календарь имел большой успех и стал выпускаться ежегодно.

Правда, с 1975 по 1983 год издание было прервано из-за нефтяного кризиса.

В разные годы для календаря Pirelli снимались такие суперзвезды, как Софи Лорен, Пенелопа Крус, Хилари Суонк, Наоми Уоттс, Милла Йовович, Дженнифер Лопес, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Хайди Клум, Кейт Мосс, Жизель Бундхен, Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Каролина Куркова, Наталья Водянова, Надя Ауэрман, Кристен Стюарт и многие другие.





«Пирелли» основана в 1872 году, сейчас это пятый в мире по размеру выручки производитель автомобильных шин, поставщик «Формулы-1». Компания на данный момент принадлежит китайскому химическому гиганту China National Chemical Corp. (ChemChina).

Фото: pirellicalendar





