Буханка хлеба может храниться три месяца. С прошлого года Пинский хлебозавод (филиал ОАО «Берестейский пекарь») выпускает новинку, аналогов которой нет не только в Беларуси, но и на постсоветском пространстве. Об этом порталу sb.by рассказал заместитель директора филиала ОАО «Берестейский пекарь» Пинского хлебозавода Андрей Ковшар:
Фото носит иллюстративный характер, архив БЕЛТА
– Очень удобный вариант для дачников, когда рядом нет магазина, для сельчан, которым в автолавке приходится закупаться впрок, для рыбаков и охотников. Длительный срок хранения совсем не означает, что хлеб напичкан химией. Это натуральный продукт, и готовится он по традиционным рецептам, как тот же «Бородинский», «Сэндвичный», «Чиабатта», «Сяброўскі» и другие. Но сохраняют свежесть изделия благодаря освоенной нами технологии консервации. Хлеб герметично упаковывается, а секрет его «долголетия» – в безопасной среде. После вскрытия упаковки хлеб хранится, как и обычный, в течение 4 суток. Технологию консервации мы применили не только к хлебу, но и к булочным изделиям: батонам, багетам, с мая консервируем и белорусский бисквит с корицей.
Однако есть определенная культура употребления консервированного хлеба: после вскрытия упаковки даем хлебушку пару минут «подышать», чтобы пары спирта улетучились. Объемы производства новинки пока скромные, в основном продукт распродается на внутреннем рынке. Но в планах хлебозавода приобрести в ближайшее время дополнительное оборудование для наращивания объемов производства.
По цене консервированный хлеб немного дороже обычного продукта, но зато удобен в использовании.
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Пинские пекари изготовили хлеб-«долгожитель». Знаете, как его правильно есть?
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