Пинские пекари изготовили хлеб-«долгожитель». Знаете, как его правильно есть?

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БЕЛТА

Однако есть определенная культура употребления консервированного хлеба: после вскрытия упаковки даем хлебушку пару минут «подышать», чтобы пары спирта улетучились. Объемы производства новинки пока скромные, в основном продукт распродается на внутреннем рынке. Но в планах хлебозавода приобрести в ближайшее время дополнительное оборудование для наращивания объемов производства.По цене консервированный хлеб немного дороже обычного продукта, но зато удобен в использовании.