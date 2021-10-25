Пиневич: за несколько дней мы зафиксировали больше выписки пациентов из клиник, чем их поступлений

О ситуации с коронавирусом в стране в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
– Что касается заболеваемости, есть моменты, которые говорят об осторожном оптимизме. Во-первых, темпы роста заболеваемости немного уменьшаются. Более того, в последние недели мы видим незначительную, но тенденцию по снижению госпитализации пациентов в стационары. За несколько дней мы зафиксировали больше выписки пациентов, чем их поступлений. И еще один из важных моментов: на несколько человек в сутки снижается количество пациентов, находящихся на ИВЛ, – сказал министр.